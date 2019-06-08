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25 metre yükseklikten dere yatağına düşüp yaralandı

BODRUM'da, 25 metre yükseklikten, içinde su bulunmayan dere yatağına düşen ve alkollü olduğu belirtilen 1 kişi, yaralandı. Üzerinden kimliğini belirtir belge çıkmayan yaralının 62 yaşında ve isminin 'Burhan' olduğunu söylediği öğrenildi. Bugün...

25 metre yükseklikten dere yatağına düşüp yaralandı
BODRUM'da, 25 metre yükseklikten, içinde su bulunmayan dere yatağına düşen ve alkollü olduğu belirtilen 1 kişi, yaralandı. Üzerinden kimliğini belirtir belge çıkmayan yaralının 62 yaşında ve isminin 'Burhan' olduğunu söylediği öğrenildi.
Bugün saat 04.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Bitez Mahallesi, 1146 Sokak'tan geçen Gaz Deresi yatağına bir kişinin düştüğü ihbarı yapıldı. İhbür üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekipler, 25 metre yükseklikten suyu kurumuş dere yatağına düştüğü belirlenen yaralının yanına inerek ilk, müdahaleyi burada yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan ve alkollü olduğu belirltilen yaralı sedyeye alınıp, bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı. Bodrum'daki bir özel hastaneye götürülen, 62 yaşında ve isminin 'Burhan' olduğunu söylediği belirtilen yaralı, tedaviye alındı.
Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, "Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine, dere yatağına düşen yaralıyı kurtardık. Yaralının hayati tehlikesi yok, ancak vücudunun birkaç yerinde kırıkları var ve alkollü" dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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