25 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şüphelilerin aynı tarihlerde sabit ve ankesörlü telefonlar üzerinden aynı tarihlerde ve ardışık olarak arama yaptıklarının belirlendiği vurgulanarak şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü güdümünde Mahrem Askeri Yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi mahrem imamlar tarafından tekli ve çoklu olarak sabit(büfe) ankesörlü telefonlar üzerinden aynı tarihlerde ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 82 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Gaziantep merkezli 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında; toplam 49 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik adli tahkikata başlanmıştır."

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