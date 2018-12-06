24 kişinin öldüğü midibüs faciasında karar 26 Şubat'ta verilecek

İZMİR'den geçen yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan tur midibüsünün, virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, araç sahibi Bülent Çetindağ'ın tutukluluk halinin devamına ve karar duruşmasının 26 Şubat 2019 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Kaza, 13 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yüksekten alt yola düşen midibüste 24 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti raporunda, kaza nedeni olarak 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' gösterildi. Raporda, ayrıca, kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

SANIK AVUKATI FREN SERTLEŞMESİNİ ÖNE SÜRDÜ

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, 4'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşmada, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ, ölenlerin aileleri ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise duruşmaya katılmadı. Sanık Çetindağ'ın avukatı Mustafa Cihad Eker, şunları söyledi:

"Müvekkilim bu aracı 2013 yılında almış. Araç, 2002 model bir araç. Bu aracı yolcu taşımacılığı için aldığından, almadan önce kontrollerini yaptırmış. Araç, her yıl muayeneden geçiyor. Araçta ufak tefek eksiklikler hariç, aracın fren sisteminde bir sıkıntı tespit edilmemiş. Aradan 5-6 yıl geçtikten sonra bu kaza meydana geliyor. Biz elimizdeki mevcut tanık ifadeleri ve görüntüleri incelediğimizde aracın kaza öncesi fren lambalarının yanmadığını görüyoruz. Ayrıca araç çok süratli. İki şey söz konusu. Ya şoför frene basmadı fakat frene basmaması mümkün değil. Çünkü tanık ifadelerinde frene basmaya çalıştığı, eliyle dizini ittirdiği söyleniyor. Biz ikinci ihtimal olan fren sertleşmesi olduğunu iddia ediyoruz. Fren sertleşmesi olduğu takdirde, fren pedalı basmayacaktır. Fren devreye girmediğinden otobüsün fren lambaları yanmayacaktır. Araç üzerinde yapılan incelemede fren balatalarının ısınma nedeniyle kızıştığı söyleniyor. Bu bizim iddiamızı doğruluyor. Şoför, frene gereksiz yüklendiği için fren sertleşmesine neden oldu ve bu kaza bu nedenle meydana gelmiştir."

ESKİ ŞOFÖR İHMAL OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kazada eşi Ayşe Nur Namlıarkan'ı kaybeden Mehmet Akif Namlıakan ise duruşmada, "Bahse konu olan aracı bizzat ben kendim kullandım. Aracın fren sisteminin eski olduğunu biliyorum. Sahibine aracın eski olduğunu ve bir an önce elinden çıkarması gerektiğini söyledim. İkinci bir araç aldı. Bu araç boşa çıkınca, aracı kullanan kişiler belli olmamaya başladı. Kimi bulursa onu çıkartıyordu tura. Aracın şoförü hem bu aracı bilmiyordu hem de yolu bilmiyordu. Bu olayda çok fazla ihmal var" dedi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Bülent Çetindağ ise aracı satmasıyla ilgili kendisine Mehmet Akif Namlıakan tarafından bir şey söylenmediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, araç sahibi Bülent Çetindağ'ın tutukluluk halinin devamına ve karar duruşmasının gelecek 26 Şubat Salı gününde görülmesine karar verdi.



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