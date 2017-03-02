Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...

23 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da, çeşitli suçlardan toplam 23 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 46 yaşındaki Tuncay Eşme yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, basit yaralama, silahla tehdit ve nitelikli yağma suçlarından...

23 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da, çeşitli suçlardan toplam 23 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 46 yaşındaki Tuncay Eşme yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, basit yaralama, silahla tehdit ve nitelikli yağma suçlarından 23 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan Tuncay Eşme'nin İmamoğlu İlçesi'nde saklandığını belirledi. Bu ilçeye giden ekipler, 10 gün boyunca bölgede araştırma yaptı. Eşme'nin Fatih Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan Eşme gözaltına alındı. Parmak izi karşılaştırmasından kimliği belirlenen Eşme, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.