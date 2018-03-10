23 Nisan'da Başkanlık koltuğuna oturan kız öğrenci intihar etti

GAZİANTEP'te, geçen yıl 23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam koltuğuna oturan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi K.N.K. (14), tabancayla başına ateş ederek intihar etti.Olay, akşam saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; kendilerine ait 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede ailesiyle yaşayan K.N.K., annesi ve ablasının yanından ayrılarak odasına geçti. K.N.K., bir süre sonra babasına ait tabancayla bilinmeyen nedenle başına ateş etti. Silah sesini duyan K.N.K.'nın annesi, odaya girdiğinde kızını kanlar içinde yatarken buldu. Annenin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları yaptıkları kontrolde genç kızın öldüğünü belirledi.Ölümüyle yakınlarına yasa boğan K.N.K.'nın cesedi, polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Sani Konokoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi K.N.K., başarısı nedeniyle geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam koltuğuna oturmuştu.

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