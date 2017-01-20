228 DEAŞ hedefi vuruldu, 23 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 150 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu, karadan ve havadan sağlanan ateş desteği ile Suflaniyah meskun mahallinde kontrolü sağladı. Harekatta karadan hedef tespit vasıtalarıyla 205, havadan ise Türk ve koalisyon ülkelerine ait jetler tarafından 23 DEAŞ hedefi bombalandı. Gün içerisinde 23 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Kabbasin güneyi ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen 19 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma yeri olarak kullanılan 13 bina ve 1 araç imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, muhalif unsurlara destek sağlayan unsurlarımızın Tadif ve Bzagah’ta tespit ettiği DEAŞ hedeflerine, yapılan koordinasyon sonucunda 4 hava harekatı düzenlenmiştir.Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından