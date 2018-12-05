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22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR ve Ankara mahkemelerince hakkında 9 ayrı suçtan toplam 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ebubekir T., Sinop'ta yakalandı. Nevşehir adli makamlarınca 'çocuğun nitelikli cinsel...

22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR ve Ankara mahkemelerince hakkında 9 ayrı suçtan toplam 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ebubekir T., Sinop'ta yakalandı.
Nevşehir adli makamlarınca 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret ve tehdit', 'basit yaralama', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından Ankara adli makamlarınca da 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan hakkında toplam 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ebubekir T.'nin Sinop'ta saklandığı belirlendi. Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sinop polisi de operasyon düzenleyerek Ebubekir T.'yi saklandığı evde yakaladı. Ebubekir T.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nevşehir'e gönderileceği bildirildi.

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