214 DEAŞ hedefi vuruldu, 65 terörist öldürüldü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 214 hedef, karadan ve havadan Türk ile koalisyon ülkelerine ait uçaklar tarafından ateş altına alınarak imha edilirken, 65 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 153 gündür Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Karadan ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 194 hedef, havadan Türk ve koalisyon ülkelerine ait savaş uçaklarıyla ise 20 hedef ateş altına alınarak bombalandı. Gün içerisinde 65 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta 25 el yapımı patlyacı ve 12 mayın da kontrollü şekilde imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 194 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 14 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 karargah binası, 7 barınma yeri ve 1 bombalı araç imalathanesi imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından Tadif, Abu Jabbar ve Uvayshiyah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 3 hava harekatı ve 2 silahlı İHA ile atış sonucunda, 1 tank, 1 silahlı araç, 3 araç ve 1 havan imha edilmiştir. Gün içinde icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 65 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 25 el yapımı patlayıcı ve 12 mayın imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 113 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."