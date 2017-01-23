21 torunlu cinsel istismar sanığına 30 yıl hapis

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 21 torun sahibi 74 yaşındaki Yunus Çetin, 30 yıl hapse mahkum edildi. Sanık, karar duruşmasında, "25 yıllık esnafım. Köyde halı tezgahlarım vardı ve yüzlerce kadın bu atölyede halı dokudu. Hepsini anam bacım belledim. Çocukları da torunum gibi severim" diyerek kendini savundu.

Şarkikaraağaç'a bağlı Yassıbel Köyü'nde oturan 21 torunu bulunan ve eşi bir süre önce vefat eden Yunus Çetin, iddiaya göre geçen yıl mayıs ayında komşularının ilkokul 2'nci sınıfa giden kızı o dönem 7 yaşındaki A.B.'yi sokakta oynarken 'Para vereceğim' diye kandırarak evine götürdü. Burada A.B.'ye istismarda bulunduğu sırada kızın ablası geldi. Kızın elbiselerini düzelterek 'Bir şey yapmadım' diyen Yunus Çetin, iddiaya göre sonraki gün aynı şeyi yine yaptı. Kızın ablasının gördüklerini anlatması ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Yunus Çetin, aralarındaki husumet nedeniyle kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

AVUKATI BERAAT İSTEDİ

8 ay önce tutuklanan Yunus Çetin, hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunmasını yazılı olarak mahkemeye sundu. Ayrıca sanığın üzerine atılı suçların sübuta ermediğini, SDÜ Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan kızın cinsel istismardan dolayı ruhsal yapısında bozulma olmadığına dair rapor bulunduğunu belirterek beraat talep etti.

'TORUNUM GİBİ SEVERİM'

Mahkeme heyetinin söz hakkı verdiği sanık Yunus Çetin savunmasında şunları söyledi:

"Ben bu suçun sahibi değilim. Ne diyebilirim ki? 25 yıllık esnafım. Köyde halı tezgahlarım vardı ve yüzlerce kadın bu atölyede halı dokudu. Hepsini anam bacım belledim. Çocukları da torunum gibi severim. Bunca zaman hiçbir kirli işim olmadı. Eşimi ve 46 yaşında bir kızımı yakın zamanda kaybettim. Onların şoku ile hayata küstüm. Bu şeyleri düşünecek halde değilim. Koroner kalp hastasıyım. 2 kez kalp krizi geçirdim. Üçüncüsüne Allah kerim. Beraatımı istiyorum."

'SANIK ÇOK DA MASUM BİRİ DEĞİL'

Müşteki avukatı ise sanığın suçlarının sabit olduğunu ve mütalaaya aynen katıldıklarını belirterek şöyle dedi:

"Sanık anlattığı gibi çok da masum biri değil. 4 kez evlenmiş ve eşlerinden birinin psikolojik bunalıma girdiği ve tedavi gördüğü bilinmektedir. Ayrıca sanık 74 yaşındadır. Bu yaş dönemlerinde bu tür cinsel sapkınlık eğilimleri görülebilmektedir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Müvekkilimin mağdur kızı halen psikolojik tedavi görmektedir."

TOPLAM 30 YIL HAPİS

Mahkeme başkanı sanığa son sözünü sordu. Sanık suçsuz olduğunu belirterek beraat talebini yineledi. Duruşmaya 10 dakika ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararı açıkladı. Mahkeme, sanık Yunus Çetin'i 'cinsel istismar' suçundan 20 yıl, 'hürriyeti tahdit' suçundan 10 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.



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