2018 ilk iki haftasında uyuşturucuya geçit yok

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının ilk iki haftasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6 bin 18 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 78 milyon 747 bin 846 lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

2018 ilk iki haftasında Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, değeri 78 milyon 747 bin 846 lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde ele geçen uyuşturucu maddenin değeri ise 27 milyon 296 bin 444 lira oldu. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında ele geçirilen uyuşturucunun değerinde yüzde 188'lik bir artış olduğu görüldü. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-15 Ocak 2018 tarihleri arasında zehir tacirlerine 6 bin 18 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8 bin 99 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 3 bin 626 opersayonda 5 bin 212 şüpheli yakalanmıştı. Geçen yıla oranla bu yıl düzenlenen operasyon sayısında yüzde 66, gözaltı sayısında ise yüzde 55 artış yaşandı.

EROİN MİKTARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bu yılın ilk 15 gününde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 5 ton 143 kilogram esrar, 1 ton 265 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 64 gram afyon, 13 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 kilogram metamfetamin, 47 bin 656 adet uyuşturucu hap ile bin 402 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Geçen yıl aynı döneminde ise 2 ton 944 kilogram esrar, 206 kilogram eroin, 12 kilogram kokain, 61 kilogram afyon, 17 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 kilogram metamfetamin, 132 bin 519 adet uyuşturucu hap ile bin 837 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.