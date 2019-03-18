2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan 1048 sürücüye işlem

EMNİYET Genel Müdürlüğü 2018 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak' suçundan 81 ilde 1048 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanırken yakalanan sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48'inci maddesi 8'inci bendi kapsamında işlem yapıldı ve bu kişilerin sürücü belgelerine 5 yıl süre ile el konuldu. Uyşuturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanırken yakalanan sürücü sayısında Kayseri ilk sırada yer aldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü polislerinden oluşan Narkotrafik ekiplerinin geçekleştirildikleri yol kontrollerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak direksiyon başına geçen 371 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, yaptığı açıklamada, Narkotrafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların meyvesini verdiğini söyleyerek, "Ekiplerimiz, bu alanda trafik denetimlerini aynı gayret ve özveriyle sürdürecekler" diye konuştu.



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