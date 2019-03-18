Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan 1048 sürücüye işlem

EMNİYET Genel Müdürlüğü 2018 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak' suçundan 81 ilde 1048 sürücüye işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanırken yakalanan...

2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan 1048 sürücüye işlem
EMNİYET Genel Müdürlüğü 2018 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak' suçundan 81 ilde 1048 sürücüye işlem yapıldı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanırken yakalanan sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48'inci maddesi 8'inci bendi kapsamında işlem yapıldı ve bu kişilerin sürücü belgelerine 5 yıl süre ile el konuldu. Uyşuturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanırken yakalanan sürücü sayısında Kayseri ilk sırada yer aldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü polislerinden oluşan Narkotrafik ekiplerinin geçekleştirildikleri yol kontrollerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak direksiyon başına geçen 371 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, yaptığı açıklamada, Narkotrafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların meyvesini verdiğini söyleyerek, "Ekiplerimiz, bu alanda trafik denetimlerini aynı gayret ve özveriyle sürdürecekler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328