200 lira alacağı olan gencin babasını vurup, annesini rehin aldı (2)

TUTUKLANDI
Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDI Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FOTOĞRAFLI
17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:26
TUTUKLANDI
Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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