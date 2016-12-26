20 yıllık şoförlerini öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL, () Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca' yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL, () Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca' yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür polisteki sorgusunun ardından...
26 Aralık 2016 Pazartesi 12:55
Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL, () Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca' yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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