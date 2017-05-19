20 yaşındaki kadın, 5 kattan düşüp öldü

KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, gece 5’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 20 yaşındaki Rabiya San yaşamını yitirdi.

Olay, gece 01.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Belsin Kümevler 30 Ağustos Apartmanı'nda meydana geldi. Evli olan Rabiya San, evlerinin 5’inci kat balkonunda bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. San’ın yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı San’ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan genç kadın doktorların müdahalesine rağmen öldü.

Cesedi otopsisi için hastane morguna kaldırılan Rabia San’ın ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

