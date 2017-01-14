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20 saniyede iki televizyonu çalıp kaçtılar

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde maskeli 2 şüpheli, cam kapısını kırarak girdikleri elektronik mağazasında 2 televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin 20 saniyede gerçekleştirdiği hırsızlık...

20 saniyede iki televizyonu çalıp kaçtılar

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde maskeli 2 şüpheli, cam kapısını kırarak girdikleri elektronik mağazasında 2 televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin 20 saniyede gerçekleştirdiği hırsızlık mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, geçen perşembe saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi çevre yolu üzerindeki elektronik mağazasına gelen yüzleri sarı maskeyle kapalı 2 şüpheli, cam kapıyı kırarak içeri girdi. Mağazada duvara asılı 2 televizyonu söken şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Sabah geldiğinde olayı fark eden işyeri sahibi polise haber verdi. Mağazada inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Erkek olduğu tahmin edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tek açıdan kayıt yapan kamera görüntüsünde, yüzleri sarı maskeyle kapalı 2 şüphelinin içeri girdiği görülüyor. Doğrudan duvara asılı televizyonlara yöneldiği görülen şüpheliler üst taraftaki televizyonu birlikte sökerek kapıya kadar taşıdı. Daha sonra şüphelilerden biri tekrar dönerek alt taraftaki başka bir televizyonu da alarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin mağazada yaklaşık 20 saniye kaldığı tespit edildi.

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