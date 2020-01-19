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20 gündür kayıptı, nehirde cesedi bulundu
GÜVENLİK 19.01.2020, 13:59
ADIYAMAN'da, 20 gündür kayıp olarak aranan Hacı Beke'nin (57) Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu.
Karapınar Mahallesi'ndeki evinden 31 Aralık'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan, 3 çocuk babası Hacı Beke'nin yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Beke için güvenlik güçleri tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Besni ilçesinin Örenli köyü yakınlarından geçen Fırat Nehri'nde, bugün balıkçılar tarafından ceset bulundu. Balıkçıların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olarak aranan Hacı Beke'ye ait olduğunu belirledi. Beke'nin cansız bedeni, güvenlik güçleri tarafından yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karapınar Mahallesi'ndeki evinden 31 Aralık'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan, 3 çocuk babası Hacı Beke'nin yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Beke için güvenlik güçleri tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Besni ilçesinin Örenli köyü yakınlarından geçen Fırat Nehri'nde, bugün balıkçılar tarafından ceset bulundu. Balıkçıların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olarak aranan Hacı Beke'ye ait olduğunu belirledi. Beke'nin cansız bedeni, güvenlik güçleri tarafından yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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