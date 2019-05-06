20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; çobanlar cansız bedenini buldu (5)

'KİMSE EVLADININ KATİLİ DEĞİLDİR'

Çobanlar tarafından cansız bedeni bir çukurda bulunan Furkan Yiğit'in amcası Mehmet Yiğit, ailesinin evlat katili olmadığını söyledi. Yeğeni kaybolduktan hemen sonra yaşadığı Tekirdağ'dan geldiğini ifade eden amca, "Ailem gözaltına alındı, özürlü kardeşim gözaltına alındı. 80 yaşında babam, 75 yaşında annem 4 gün nezarette tutuldu. Kardeşimi cezaevine koydular. Ailemiz serbest bırakılsaydı, bu emek bu mücadele bu seferberlik ilan edilir, çalışma yapılır, mutlaka oraya denk gelinirdi. Şüphe aile üzerinde olunca herkesin umudunu kesti. Bu senaryo bir hata. Babasının katil olduğu haberini dünya, Türkiye izledi. Bizim eşimiz, dostumuz var. Herkes bizi katil biliyor. Furkan bulundu şükür ediyorum. Bu olay ailemiz üzerine, köyün üzerine kalmadı. Kimse evladının katili değildir. Herkes evladını sever. Kaza da olsa hastaneye götürür, kaza da olsa devlet var bilgi verilir, saklamak suçtur" diye konuştu.

ORAYA ARAÇLAR GİTMİŞ AMA KİSME FARKEDEMEZDİ

Köylülerden Arafat Kızılkaya da sabah saatlerinde çobanların kendisini telefonla arayarak, bilgi verdiğini anlatarak, "Ben de bölük komutanını aradım. Kaymakam beyin haberi oldu, biz önce gizli tutmak ve ne olduğunu görmek istedik. Gittik baktık, Furkan. Yer düzlük değil, yokuş aşağı bir yer. Tahminime göre inerken yuvarlanmış. Bir ayakkabısı tepede kalmış, bir ayakbakısı 10 metre uzağında. Furkan yuvarlanmış. Oraya bir sürü araç gitmiş ama kimse farkedemez. Ceset görünmüyor, sadece mavi gömlek var. İnşallah Fehim gelir, oğlunu görür öyle cenazesini kaldırırız. Babası bir an evvel gelsin cenazesini görsün" dedi.

