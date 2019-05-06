20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; çobanlar cansız bedenini buldu (4)

KÖYLÜLERİN KANALİZE ETTİKLERİ YERDEN FARKLI BÖLGEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun'la birlikte basın açıklaması yaptı. 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan Furkan Yiğit'in 20 gün sonra ölü olarak bulunduğunu belirten Vali Memiş, küçük çocuğun canlı bulunması için yoğun çaba sarfettiklerini söyledi. 24 saate dayalı bir arama gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Memiş, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini vurguladı. Vali Memiş, "Bölge epeyce tarandı. Köyün yanındaki dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar neredeyse her gün böygeyi karış karış aradı. Murat Nehri'ne kadar gitme ihtimaline karşı Muş dahil olmak üzere bölgedekilere haber verilip arama tarama faaliyetine girişildi. Ancak bugün sabaha karşı çobanlar tarafından köye yaklaşık 12 kilometrelik mesafede, aslında daha önce de ekiplerimizin arama tarama faaliyetini kısmen yaptığı bölgede yola yakın bir yerde çocuğumuzun maalesef cesedine ulaşmış olduk" dedi.

Küçük çocuğun bulunması için devletin bütün görevlileri tarafından dikkatli ve özverili bir şekilde arama kurtarma yapıldığını vurgulayan Vali Memiş, işin artık adli boyutunun başladığını kaydetti. Yargı mercilerinin çocuğun kesin ölüm sebebini ortaya koyacaklarını belirten Vali Memiş, istismarla ilgili de bir bilgi olmadığını söyledi. Vali Memiş, gerçekleri paylaşacaklarını bildirdi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Vali Memiş, Furkan'ın üzerindeki kıyafetlerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ifade ederek, "Üzerindeki kıyafetlerle ilgili birtakım bilgilere sahibiz. Ancak soruşturma devam ettiği için eğer çocuk kendiliğinden vefat etmeyip, bir cinayete kurban gittiyse bu noktada delil niteliğinde olduğu için sizinle bilgi paylaşamıyorum. Ama elimizde bilgi ve doneler var" diye konuştu.

BABANIN TUTUKLULUK HALi DEVAM EDECEK

Furkan Yiğit'in 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanan baba Fehim Yiğit'le ilgili açıklamada bulunan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Babanın tutukluluk hali kendisinin beyanıyla ilgili bir durum. Bizzat kendisinin çelişkili beyanı vardı. Onların da çok doğru olmadığnı şimdilik gözlemleniyor. Olayın ne tür bir konu olduğu bir şiddete dayalı veya cinayetle mi olup olmadığını henüz araştırıyoruz. Savcılık tarafından, uzman ekiplerimiz tarafından konu hassasiyetle değerlenrdiriliyor. Babanın tutukluluk hali devam edecek."

DRONE'LARLA TARANDI

Furkan Yiğit'in bulunduğu alanın daha önce aranıp aranmadığı yönündeki bir soruya da cevap veren Vali Memiş, "Çocuğun bulunduğu yerde aramalar yapıldı. Drone'larla bölge tarandı, muhtemel senaryolar üzerinde duruldu. Tabii ki oradaki insanların beyanları üzerine hareket ettik, bizi belli bir yere kanalize ettiler. Bizi kanalize ettikleri yerin biraz farklı bölgesinde çocuğun cesedi bulundu. Acaba bizi bilinçli mi kanalize ettiler yoksa farkla bir niyet mi vardı bilmiyoruz. Ekiplerimiz çocuğun cesedinin bulunduğu alana da daha önce gittiler, 150 kişilik ekiple güçlü arama yapıldı. Ancak biz dereceye gitmiş olabileceği ihtimaline yoğunlaştık, alanları da dolaştık. Bazen arama tarama faaliyetlerinin doğasında olan şey; günlerce ararsınız bir metrelik mesafede aradığınız şeye ulaşamayabiliyorsunuz" diye konuştu.

Salih TEKİN/ ERZURUM, ()