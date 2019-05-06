20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; çobanlar cansız bedenini buldu (3)

AÇLIKTAN MI ÖLDÜ?

Kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni Karaçoban ilçesine bağlı Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiinde bulunan Furkan Yiğit'in yakınları çocuğun açlıktan öldüğünü iddia etti. Önce ayakkabısı, 20 metre uzaklıkta da cansız bedeni bulunan Yiğit'in kaldırıldığı Karaçoban Devlet Hastanesi morgunda ön otopsisi yapıldı. Morgdan cenazesinin çıkarıldığı sırada anne Gülperi Yiğit'in ağıtları yürekleri burktu. Anne Gülperi Yiğit, "Beni de götürün. Orası çok soğuk. Yavrum Furkan" diye gözyaşı döktü. Yiğit'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.