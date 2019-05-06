20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; Çobanlar cansız bedenini buldu (2)

'BEN BU ACIYA NASIL DAYANIRIM?'

Kaybolduktan 20 gün sonra bir çukur içerisinde çoban tarafından cansız bedeni bulanan Furkan Yigit'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıdı.

Evladının ölüm haberini alan 3 çocuk annesi Gülperi Yiğit, yakınları ile birlikte hastaneye gitti. Morgun önünde ağıtlar yakan Gülperi Yiğit, yanında duran bir güvenlik görevlisine, "Siz niye gitmediniz oralara? Siz devletsiniz. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Furkan çok uzakta da değildi. Küçük çocuk, soğuktan, açlıktan öldü" dedi. Annenin bu yakarışına güvenlik görevlisi ise "Gittik, gittik de yoktu. Size haber verecekler" diyebildi.

Furkan Yiğit'in burada yapalına ön otopisisinin ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.



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