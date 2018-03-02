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2 Yunan askeri, yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı

YUNANİSTAN'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan biri teğmen, diğeri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Türk...

2 Yunan askeri, yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı
YUNANİSTAN'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan biri teğmen, diğeri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Türk askerleri tarafından gözaltına alınan askerlerle ilgili soruşturma sürüyor.
Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay  2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunanlı askeri gözaltına aldı. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.
Gözaltında bulunan 2 Yunanlı askerle ilgili soruşturma yürütülürken, konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi.

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