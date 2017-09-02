2 yaşındaki Mustafa, elini kıyma makinesine kaptırdı

MERSİN, () - MERSİN'de 2 yaşındaki Mustafa Çapar, sağ elini evde bulunan kıyma makinesine kaptırdı. Minik Mustafa, makine ile götürüldüğü hastanede itfaiye ekibinin de yardımı ile kurtarıldı.

Olay, merkez Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde bu sabah meydana geldi. 2 yaşındaki Mustafa Çapar, evde, ailesinden habersiz oynadığı kıyma makinesine sağ elini kaptırdı. Çocuğun çığlıkları üzerine duruma müdahale eden ailesi, 112 Acil Sağlık Hattı'ndan yardım istedi. Minik Mustafa, eli kıyma makinesinin içinde olduğu halde Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, acil servise itfaiye ekibi de çağrıldı.

Acil servise gelen itfaiye erleri uzun uğraşın ardından Mustafa'nın elini makinenin içinden çıkardı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardın eli büyük ölçüde zarar gören Mustafa Çapar, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.



FOTOĞRAFLI