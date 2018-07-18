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2 yaşındaki Ahmet Muhammed, düdüklü tencereye sıkıştı

ÇORUM'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan 2 yaşındaki Ahmet Muhammed Turan'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Pazar günü kent merkezindeki Kale Mahallesi Milönü 3'üncü çıkmaz sokakta meydana geldi. Ahmet...

2 yaşındaki Ahmet Muhammed, düdüklü tencereye sıkıştı
ÇORUM'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan 2 yaşındaki Ahmet Muhammed Turan'ı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Pazar günü kent merkezindeki Kale Mahallesi Milönü 3'üncü çıkmaz sokakta meydana geldi. Ahmet Muhammed Turan, anne ve babası uyurken mutfağa gidip, düdüklü tencerenin içerisine oturdu. Diz kapaklarından aşağısı tencereye sıkışan minik çocuk, ağlamaya başladı. Uyanıp, mutfağa koşan anne ve baba, kendi çabalarıyla Ahmet Muhammed Turan'ı kurtaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerinde yardım istedi. Gelen Çorum Belediyesi İtfaiyesi ekibi, küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Trafik kazalarında kullanılan oksijenli kesici aletin çocuğa zarar vereceğini belirleyen ekipler, kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesmeye çalıştı. Kurtarma çalışması sırasında bazı itfaiye görevlileri küçük çocukla oyun oynayarak, oyaladı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ahmet Muhammed Turan, tencereden çıkarıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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