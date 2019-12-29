2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkeleri Hollanda'ya gönderilmek üzere sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği aktarıldı. Bu kapsamda bugün, 2 yabancı teröristin ülkeleri Hollanda'ya sınır dışı edildiği açıklandı.