Son Dakika
2 torununa cinsel istismardan tutuklandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 2 erkek torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan H.I. (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Z.E., eski...
GÜVENLİK 14.10.2019, 11:22
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 2 erkek torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan H.I. (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Z.E., eski kayınpederi H.I.'nın, boşandığı eski eşinin yanında kalan çocukları E.I. (7) ve Y.I.'yı (9) gece uyudukları sırada cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadeleri alınan E.I. ve Y.I.'da olayı doğruladı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Z.E., eski kayınpederi H.I.'nın, boşandığı eski eşinin yanında kalan çocukları E.I. (7) ve Y.I.'yı (9) gece uyudukları sırada cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadeleri alınan E.I. ve Y.I.'da olayı doğruladı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2