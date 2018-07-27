 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

2 TL yüzünden bıçaklanan 2 kardeşten iyi haber

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, internet kafede 2 TL yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan 2 kardeşten Erdost Servet Demir yoğun bakım servisinden çıkarılırken, Candost Aziz Demir ise taburcu edildi. Olay, 24 Temmuz gecesi İlkadım...

2 TL yüzünden bıçaklanan 2 kardeşten iyi haber

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, internet kafede 2 TL yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan 2 kardeşten Erdost Servet Demir yoğun bakım servisinden çıkarılırken, Candost Aziz Demir ise taburcu edildi.
Olay, 24 Temmuz gecesi İlkadım ilçesi Bahçelievler mahallesi Abdül Hak Hamit caddesi üzerindeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Tuğrap S. (19) kafede karşılaştığı Erdost Servet Demir (25) ve kardeşi Candost Aziz Demir'den (19) 2 TL istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Zafer Tuğrap S., Demir kardeşlere saldırdığı sırada kavgaya karışan E.G. (17), 2 kardeşi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.
Yaralanan kardeşlerden Erdost Servet Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Candost Aziz Demir ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralı kardeşlerden bugün iyi haber geldi. Yapılan müdahale ile iki kardeş de hayati tehlikeyi atlattı. Erdost Servet Demir, yoğun bakım servisinden çıkarılarak, genel cerrahi servisine alınırken, Candost Aziz Demir ise taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar