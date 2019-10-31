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2 TIR çarpıştı, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı: 1 yaralı
KOCAELİ’de TEM yolunda ilerleyen bir TIR, Karayolları’na ait minibüse çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeritte ilerleyen başka bir TIR’a çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kaza, saat...
GÜVENLİK 30.10.2019, 21:47
KOCAELİ’de TEM yolunda ilerleyen bir TIR, Karayolları’na ait minibüse çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeritte ilerleyen başka bir TIR’a çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde araçtan yola düşen bir parçayı almak üzere bölgeye gelen Karayolları'na ait minibüs, sağ şeritteki parçayı almak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 06 BLF 13 plakalı TIR’ın sürücüsü Can Gürbüz, Karayolları ekibinin aracına çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeride geçti. Gürbüz yönetimindeki TIR, orta şeritte ilerleyen M.S. yönetimindeki 34 EF 7396 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti kapanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. TIR’da sıkışan Can Gürbüz, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Can Gürbüz'ün sol bacağının kırıldığı belirlendi.
Kazaya karışan TIR’ların yoldan kaldırılması için olay yerine çekiciler çağırıldı. Polis, Ankara istikametine giden araçları Hereke gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde araçtan yola düşen bir parçayı almak üzere bölgeye gelen Karayolları'na ait minibüs, sağ şeritteki parçayı almak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 06 BLF 13 plakalı TIR’ın sürücüsü Can Gürbüz, Karayolları ekibinin aracına çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeride geçti. Gürbüz yönetimindeki TIR, orta şeritte ilerleyen M.S. yönetimindeki 34 EF 7396 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti kapanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. TIR’da sıkışan Can Gürbüz, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Can Gürbüz'ün sol bacağının kırıldığı belirlendi.
Kazaya karışan TIR’ların yoldan kaldırılması için olay yerine çekiciler çağırıldı. Polis, Ankara istikametine giden araçları Hereke gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.
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