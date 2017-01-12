Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

2 TIR arasında sıkışan sürücü yaralandı

KASTAMONU'nun Küre İlçesi'nde Meftun Kes, sürücüsü manevra yapan TIR'ın dorsesi ile kendisine ait TIR'ın arasında sıkışarak yaralandı. Kaza, bu sabah özel bir bakır madeni işletmesine ait sahada meydana geldi. Hüseyin...

2 TIR arasında sıkışan sürücü yaralandı
KASTAMONU'nun Küre İlçesi'nde Meftun Kes, sürücüsü manevra yapan TIR'ın dorsesi ile kendisine ait TIR'ın arasında sıkışarak yaralandı.
Kaza, bu sabah özel bir bakır madeni işletmesine ait sahada meydana geldi. Hüseyin K., 37 NB 130 plakalı TIR'ı ile manevra yaparken aracın arkasında fark etmediği TIR sürücüsü Meftun Kes'e çarptı. Meftun Kes, kendisine ait TIR'ın dorsesi ile diğer TIR'ın dorsesi arasında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Meftun Kes, 112 Acil ekibi tarafından Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55