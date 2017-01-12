2 TIR arasında sıkışan sürücü yaralandı

KASTAMONU'nun Küre İlçesi'nde Meftun Kes, sürücüsü manevra yapan TIR'ın dorsesi ile kendisine ait TIR'ın arasında sıkışarak yaralandı.

Kaza, bu sabah özel bir bakır madeni işletmesine ait sahada meydana geldi. Hüseyin K., 37 NB 130 plakalı TIR'ı ile manevra yaparken aracın arkasında fark etmediği TIR sürücüsü Meftun Kes'e çarptı. Meftun Kes, kendisine ait TIR'ın dorsesi ile diğer TIR'ın dorsesi arasında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Meftun Kes, 112 Acil ekibi tarafından Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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