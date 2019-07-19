Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçti

TUNCELİ'de dün gece 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Merkeze bağlı Altınyüzük köyü kırsalında gece saatlerinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun...

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçti
TUNCELİ'de dün gece 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Merkeze bağlı Altınyüzük köyü kırsalında gece saatlerinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde ölen teröristlerle birlikte Kalaşnikof ve Bixi markalı uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince tespit edilen sığınakta yapılan aramalarda ise teröristlere ait yüklü miktarda yaşam malzemeleri bulundu. Yaşam malzemeleri, bulundukları yerde imha edildi.
TERÖRİSTLERDEN BİRİ SÖZDE SORUMLU
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Altınyüzük kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin sözde Tunceli bölge sorumlusu olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.