2 terörist, eylem için Türkiye'ye girerken yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG'li bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi" denildi.