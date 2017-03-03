2 Rus turist hırsızlıktan tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde işyerlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Rus tatilciler A.S. ve S.D. tutuklandı.

Evrenseki tatil merkezinde saat 02.00 sıralarında devriye görevi yapan Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir işyerinden çıkan 2 kişiyi fark etti. Şüphelileri takip eden ekipler, Rus turistler A.S. ve S.D.'yi başka bir işyerinden hırsızlık yaparken çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve S.D., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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