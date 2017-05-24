2 polise FETÖ'den hapis cezası

KASTAMONU'da FETÖ/PDY davasında yargılanan tutuklu sanık komiser Hüseyin K. ve tutuksuz sanık polis memuru Erdin N., 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Hüseyin K. tahliye edildi.

Komiser Hüseyin K. ile özel harekat polisi Erdin N.'nin, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ileri sürülen sanıklardan tutuklu Hüseyin K., cezaevinden video konferans sistemiyle katıldığı duruşmada, "Benim darbe girşiminde bulunan örgütle hiçbir bağlantım yok. Yarın oğlumun okuma şenliği var. Tahliyemi istiyorum. Evdekiler benden ekmek bekliyor" dedi.

Tutuksuz sanık Erdin N. ise savunmasında, "17 yıldır şark bölgelerinde görev yaptım. Vatanımı milletimi seven biriyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme iki sanığa önce 7'şer yıl 6'şar ay verdiği cezayı, duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle 6'şar yıl 3'er aya düşürdü. Tutuklu sanık Hüseyin K., karar kesinleşinceye kadar tahliye edilirken, iki sanığa da adli kontrol tedbiri uygulandı.