2 otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu üzerindeki şeker fabrikası yakınında bulunan kavşakta meydana geldi. Fatmagül Girgiç'in (49) kullandığı 42 ANF 92 plakalı otomobil, kavşakta Ali Kurt'un(57) kullandığı 42 V 8379 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 2 otomobil refüje çıktı. Kazada sürücüler Girgiç ve Kurt ile 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI