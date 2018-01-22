2 otomobil çarpıştı: 1’i çocuk, 7 yaralı

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Osmancık karayolunun 49. kilometresi Evlik Köyü mevkiinde meydana geldi. 48 yaşındaki Mustafa Sözüdoğru yönetimindeki 05 EH 119 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 26 yaşındaki Murat Davulcu yönetimindeki 19 LK 275 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken sürücüler ile her iki araçta bulunan Kemal Koca (26), Rahime Sözüdoğru (37), Gamze Sözüdoğru (19), Akif Efe Sözüdoğru (5) ve Aykut Muhammet Ünal (18) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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