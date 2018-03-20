2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Temel Afrin'de

İKİNCİ Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçe merkezindeki birlikleri denetleyip incelemelerde bulundu.

'Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten isim olarak bilinen 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Afrin kent merkezinde komutasındaki birlikleri denetleyip çeşitli incelemelerde bulundu. Askerlerle sohbet eden Korgeneral Temel, sivillerle de bir araya gelip bir süre görüştü. Korgeneral Temel, AFAD tarafından sivillere yönelik insani yardım çalışmalarını da yerinde görüp bölge halkına birlik ve beraberlik mesajı verdi. Korgeneral Temel, görüştüğü Suriyelilere "Bölge halkı kardeşimizdir. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeşimizdir. Türkiye Cumhuriyeti, bölgeye her türlü desteği verecek. Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız" dedi.