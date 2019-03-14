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2'nci kattan düşen 2 yaşındaki Muhammed ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde binanın 2'nci katının penceresinden düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Muhammed Elyasin ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Seylan Sokak'taki 2 katlı binanın...

2'nci kattan düşen 2 yaşındaki Muhammed ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde binanın 2'nci katının penceresinden düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Muhammed Elyasin ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Seylan Sokak'taki 2 katlı binanın 2'nci katında oturan İsmail ve Esra Elyasin çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Muhammed Elyasin, odada oynamaya başladı. İddiaya göre annesi mutfağa gittiği sırada kanepenin üzerine çıkan minik Muhammed, açık olan pencereden düşerek ağır yaralandı. Sesi duyan Anne Esra Elyasin, salonda oğlunu göremeyince pencereden baktığında Muhammed'in kanlar içinde yattığını gördü. Muhammed Elyasin, mahalle sakinlerinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Muhammed'in kafatasında çatlak oluştuğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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