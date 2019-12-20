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2'nci katında yangın çıkan binadan 20 kişi kurtarıldı
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı kısa sürede duman kaplarken, 20 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Osmangazi'ye bağlı...
GÜVENLİK 20.12.2019, 11:21
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı kısa sürede duman kaplarken, 20 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.
Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki Hüseyin Boz'a ait dairede, saat 09.00 sıralarında, yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, duman kaplayan binadaki 20 kişiyi de kurtardı. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu saat 10.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki Hüseyin Boz'a ait dairede, saat 09.00 sıralarında, yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, duman kaplayan binadaki 20 kişiyi de kurtardı. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu saat 10.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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