2 memur ile 1 öğretmen, FETÖ'den mahkum oldu

KAYSERİ'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanan 2 devlet memuru 7,5'ar yıl, 1 öğretmen ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.

15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çalışan Naim Dural ve Bekir Çelik, hakim karşısına çıktı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Terör örgütü üyesi olma suçunu kabul etmeyen Naim Dural yaptığı savunmada "Suçlamaları kabul etmem mümkün değil. 18 yıllık memuriyetimde hiçbir ceza almadım. Resmi unvanım dışında gayri resmi unvanım olmadı. ByLock indirmedim. Bitlis doğumlu biri olarak terörü iliklerine kadar yaşayan biriyim. Terörün ne olduğunu bilirim" dedi. Dural, telefonunda çıkan 3 farklı IMEI numarası ile ilgili soruya da ''Bilgim dışındadır'' karşılığını verdi.

Tutuklu diğer sanık Bekir Çelik ise savunmasında, ''Darbenin en büyük mağdurlarından biriyim. İşimi, sahip olduklarımı, her şeyimi kaybettim. ByLock kullanıcısı değilim. Evime gelen polislere gönül rızasıyla telefonumu kendim teslim ettim. 2014 yılında sosyal medya üzerinden yayımlanan Kılıçaslan Lisesine ait fotoğrafları da ben paylaşmadım. Uzun zamandır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda her iki devlet memuruna 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

24 YILLIK ÖĞRETMENE FETÖ'DEN CEZA

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evine düzenlenen operasyonda terör örgütü liderinin kaleme aldığı 145 kitaptan 11'inin üzerinde adı olan ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan 24 yıllık öğretmen 48 yaşındaki Ömer Güven'in yargılanmasına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmasında tutuklu Ömer Güven ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen edebiyat öğretmeni Güven, "Ben öğrencilerime vatan sevgisini aşılayan biriyim. Asla terörist suçlamasını kabul etmiyorum. Evimin olduğu binanın sığınağında çıkan FETÖ ile ilgili 145 kitaptan 11'inin üzerinden ismimin çıkmasına anlam veremiyorum. Cep telefonumda çıktığı iddia edilen ByLock da Wifi ile yüklenmiş olabilir" dedi. Mahkeme heyeti sanık öğretmen Güven'i terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.