2 kişiyi öldüren eski muhtar adliyeye sevk edildi

SİVAS'ın Hafik ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Halil Gül (34) ve Yücel Demir'i (53) av tüfeğiyle vurarak öldüren eski muhtar Bayram Şahin, adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Otmanalan köyünde meydana geldi. Bayramtepe köyünden Halil Gül ve arkadaşları Yücel Demir ve Ali Şimşek ile birlikte Otmanalan köyüne gitti. Burada, köyün eski muhtarı Bayram Şahin ile Halil Gül arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Şahin, evindeki av tüfeğini alarak Gül ve yanındakilere ateş etti. Gül, olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Demir ve Ali Şimşek ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yücel Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı, Ali Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Şahin, jandarmadaki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Halil Gül ve Yücel Demir'in cenazelerinin, yarın Bayramtepe köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

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