2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Halil Gümüş (34), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Halil Gümüş ile bölgeden geçen Fatih Aslan (22) ve Ufuk Kartal (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Gümüş, üzerindeki bıçakla Aslan ve Kartal'ı boğazından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı. Yaralanan 2 kişi kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Fatih Aslan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla şüpheli Halil Gümüş yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



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