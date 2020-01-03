2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan 2 kişiye çarptı. Sürücünün panikle aracından inerek yaralılara yardıma koştuğu anlar, güvenlik...
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan 2 kişiye çarptı. Sürücünün panikle aracından inerek yaralılara yardıma koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Gölcük Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 06 GP 287 plakalı otomobil, Albay Burak Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada önce aracından yük boşaltan kişiye, ardından da kaldırıma çıkarak İsmail B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma yığılan İsmail B.'ye, sürücü B.A. aracından inerek yardıma koştu. İhbarla gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye gitmek istemedi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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