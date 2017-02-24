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2 kişinin ölümüne neden olan sürücü, suçlamayı kabul etmedi

ADANA'da kullandığı otomobil ile motosiklete çarparak 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ehliyetsiz sürücü 19 yaşındaki Şahan Biltaş, hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul...

2 kişinin ölümüne neden olan sürücü, suçlamayı kabul etmedi
ADANA'da kullandığı otomobil ile motosiklete çarparak 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ehliyetsiz sürücü 19 yaşındaki Şahan Biltaş, hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Biltaş, kazada ölen 2 gencin motosikletin üzerinden düştüğünü öne sürdü.
Kaza, 26 Kasım 2016'da merkez Seyhan İlçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz Şahan Biltaş, 01 CZE 55 plakalı otomobille 19 yaşındaki Hasan Dağ yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette bulunan Dağ ile arkadaşı 19 yaşındaki Emre Yıldız, olay yerinde öldü. Olay yerinden kaçan Biltaş, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanıp tutuklandı.
ARACA ÇARPMADAN DÜŞTÜLER
Şahan Biltaş, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ehliyeti olmadığını söyleyen Biltaş, savunmasında şunları söyledi:
"Yaklaşık 4 yıldır ehliyetim olmamasına rağmen otomobil kullanmasını biliyorum. İş yerinde araçları getir götür işi yapıyorum. Ehliyetim olmadığı için trafiğe çıkmam. Babamı trafik kazasında kaybettim. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Kuzenimin düğünü için Adana'ya geldiğimde yengemin otomobili ile markete gittim. İşim bittikten sonra sola döndüğüm sırada dengesini kaybetmiş motosikleti gördüm. Üzerindekiler yere düştü. Motosiklet araca çarptığında üzerinde kimse yoktu."
Hasan Dağ'ın babası Orhan Dağ, sanıktan şikayetçi olurken, Emre Yıldız'ın babası Abdullah Yıldız ise şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, Biltaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, kaza yerinde keşif yapılmasını kararlaştırdı.

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