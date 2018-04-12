Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

2 kişinin öldüğü olayla ilgili bir tutuklama

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük'ün (30) öldürülmüş halde bulunduğu olayda yaralanan Gültekin Köle (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Köle tutuklanırken,...

2 kişinin öldüğü olayla ilgili bir tutuklama
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük'ün (30) öldürülmüş halde bulunduğu olayda yaralanan Gültekin Köle (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Köle tutuklanırken, Bülbül ve Gölcük'ün cenazeleri ikindide kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.
Dün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu'nun 2'nci kilometresindeki Kerpiçlik mevkiinde yaralı bir kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, Bülbül'ün başından, Gölcük'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Bülbül'ün çiftçilik yapan eniştesi Köle'nin ise sırtından tabancayla vurulduğu tespit edildi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Köle, sevk edildiği adliyeye tutuklandı. Öte yandan, savcılıktaki ifadesinde Köle'nin konuşmadığı, susma hakkını kullandığı belirtildi.
Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bugün yapılan otopsiler sonrasında, Gölcük'ün cenazesi Ödemiş Büyük Camii'nde, Bülbül'ün cenazesi ise Ortaköy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314