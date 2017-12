2 kişinin öldüğü kazada sanığa 2.5 yıl hapis cezası

İZMİR'de, Lütfiye Yurdaer (60) ve evlilik hazırlığı yapan yeğeni Ecem Haliloğlu'na (26) otomobiliyle çarpıp ölümlerine neden olduktan 3 ay sonra Ankara'da adliyeye gidip teslim olan ve mahkemece serbest bırakılan müteahhit N.D.'nin yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, kazada bilinçli taksir ve olası kast olmadığı gerekçesiyle sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası da 45 bin 500 lira adli para cezasına dönüştürüldü.

Kaza, geçen yıl 11 Ağustos'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Konak'tan Balçova yönüne giden Ankaralı müteahhit N.D., yönetimindeki 06 DM 4333 plakalı otomobille, yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Yurdaer ile yeğeni Ecem Haliloğlu'na çarptı. Sürücü N.D., kazanın ardından otomobilini terk edip kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer, kaldırıldıkları hastanede öldü. Şüpheli N.D., olaydan 3 ay 3 gün sonra Ankara'da adliyeye giderek teslim oldu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki kişinin öldüğü kazayla ilgili davanın görüldüğü İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, acılı ailenin N.D.'nin tutuklanmasına ilişkin istemini reddetti. Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaada, sanığın 'birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün yapılan son duruşmasına, 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanık N.D. ile avukatı katılırken, ölenlerin yakınları ise gelmedi. Savcı önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık N.D., beraatine karar verilmesini istedi.

Verilen kısa aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık N.D.'ye önce 3 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yaptığı kazada bilinçli taksir ve olası kast olmadığı gerekçesiyle, ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Hapis cezası da 45 bin 500 lira adli para cezasına dönüştürüldü.

Sanık avukatı, daha önceki duruşmada, kazada yaşamını yitiren Haliloğlu ile Yurdaer'in aileleriyle, olaydan doğan maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesi konusunda anlaştıklarını, mahkemeye bildirmişti.



