2 kişinin öldüğü kazada Efe de kurtarılamadı

ORDU'nun Ünye ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Efe Uysal (11) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, önceki gün ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa'dan Ünye yönüne giden Altun K. yönetimindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, devlet sahil yolunun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve Efe Uysal'a çarptı. Otomobil, karşı yönden gelen Eren D. yönetimindeki 52 KF 001 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal, olay yerinde hayatını kaybederken, Efe Uysal ise çağırılan ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edilen Efe Uysal, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Altun K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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