2 kişinin öldüğü bar kavgasında, 1 tutuklama

NİĞDE'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı bar kavgasında gözaltına alınan 4 şüpheliden S.D., tutuklandı.Olay, geçtiğimiz 24 Nisan'da gece saatlerinde Niğde merkez Hıdırlık mevkiinde bulunan barda meydana geldi. Eğlenmek için bara gelen S.D., iddiaya göre bilinmeyen nedenle çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yanında bulunan tabancayla çalışanların üzerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği bar çalışanları Ömer Yıldırım (40), Serdar Altın (41), Yasin Can (19), Murat Duyar (41), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Serdar Altın ve Ömer Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralıdan Fatih Vezir'in ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis S.D. ile birlikte H.Ş, E.Ş. ve H.B.'yi gözaltına aldı.TUTUKLANDIEmniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.S.D. tutuklanırken, H.Ş, E.Ş. ve H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer yandan, adisyon açma yüzünden tartışma çıktığı, S.D. ve arkadaşlarının olayı görüşmek için müdüriyete gittiğinde kavganın çıktığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLI