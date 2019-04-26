Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

2 kişinin öldüğü bar kavgasında, 1 tutuklama

NİĞDE'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı bar kavgasında gözaltına alınan 4 şüpheliden S.D., tutuklandı. Olay, geçtiğimiz 24 Nisan'da gece saatlerinde Niğde merkez Hıdırlık mevkiinde bulunan barda...

2 kişinin öldüğü bar kavgasında, 1 tutuklama
NİĞDE'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı bar kavgasında gözaltına alınan 4 şüpheliden S.D., tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz 24 Nisan'da gece saatlerinde Niğde merkez Hıdırlık mevkiinde bulunan barda meydana geldi. Eğlenmek için bara gelen S.D., iddiaya göre bilinmeyen nedenle çalışanlarla  tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yanında bulunan tabancayla çalışanların üzerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği bar çalışanları Ömer Yıldırım (40), Serdar Altın (41), Yasin Can (19), Murat Duyar (41), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Serdar Altın ve Ömer Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralıdan Fatih Vezir'in ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis S.D. ile birlikte H.Ş, E.Ş. ve H.B.'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
S.D. tutuklanırken, H.Ş, E.Ş. ve H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer yandan, adisyon açma yüzünden tartışma çıktığı, S.D. ve arkadaşlarının olayı görüşmek için müdüriyete gittiğinde kavganın çıktığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328