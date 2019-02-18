Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

2 kişi polisi görüp kaçtı, poşetlerinden çalıntı mallar çıktı

KARABÜK'te, devriye gezen polis ekiplerini görüp ellerindeki poşetlerle kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı. Şüphelilerin poşetlerinde çalıntı mallar olduğu tespit edilirken, 2 kişinin hırsızlık ve birçok suçtan arandığı...

2 kişi polisi görüp kaçtı, poşetlerinden çalıntı mallar çıktı
KARABÜK'te, devriye gezen polis ekiplerini görüp ellerindeki poşetlerle kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı. Şüphelilerin poşetlerinde çalıntı mallar olduğu tespit edilirken, 2 kişinin hırsızlık ve birçok suçtan arandığı belirlendi.
Olay, kentin girişindeki Demir Çelik Kavşağı’nda meydana geldi. Ellerindeki poşetlerle yolda yürüyen N.K. ve H.K., devriye gezen polis otosunu görünce panikleyip koşarak kaçmaya başladı. Polis, durumu farkedince 2 kişinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından N.K. yakalandı, H.K. ise kaçtı. Polisin yaptığı kontrolde N.K.'nın elindeki poşetlerden ayakkabı, elbise, saat ve cep telefonu çıktı. İncelemede eşyaların çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlatarak, kaçan H.K.'yı da köyündeki evinde yakaladı. Hırsızlık ve birçok suçtan aranan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328