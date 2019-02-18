2 kişi polisi görüp kaçtı, poşetlerinden çalıntı mallar çıktı

Olay, kentin girişindeki Demir Çelik Kavşağı’nda meydana geldi. Ellerindeki poşetlerle yolda yürüyen N.K. ve H.K., devriye gezen polis otosunu görünce panikleyip koşarak kaçmaya başladı. Polis, durumu farkedince 2 kişinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından N.K. yakalandı, H.K. ise kaçtı. Polisin yaptığı kontrolde N.K.'nın elindeki poşetlerden ayakkabı, elbise, saat ve cep telefonu çıktı. İncelemede eşyaların çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlatarak, kaçan H.K.'yı da köyündeki evinde yakaladı. Hırsızlık ve birçok suçtan aranan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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