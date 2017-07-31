Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı

2 kilo 120 gram metamfetaminle yakalandı, tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ- Malatya karayolunda polisin yaptığı operasyonda, otomobilinde 2 kilo 120 gram metamfetamin ile yakalanan 37 yaşındaki Ali Erdinç tutuklandı. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden kente...

2 kilo 120 gram metamfetaminle yakalandı, tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ- Malatya karayolunda polisin yaptığı operasyonda, otomobilinde 2 kilo 120 gram metamfetamin ile yakalanan 37 yaşındaki Ali Erdinç tutuklandı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden kente uyuşturucu getirilip torbacı denilen satıcılara dağıtıldığı ihbarı üzerine Kayseri- Malatya karayolunda operasyon yaptı. Hakkari'den geldiği belirlenen Ali Erdinç yönetimindeki 38 AV 297 plakalı aracı durduran ekipler, arama yaptı. Aracın tamponunda gizli bölmeye yerleştirilmiş 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli Ali Erdinç gözaltına alındı. 
Ali Erdinç, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314