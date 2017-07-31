2 kilo 120 gram metamfetaminle yakalandı, tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ- Malatya karayolunda polisin yaptığı operasyonda, otomobilinde 2 kilo 120 gram metamfetamin ile yakalanan 37 yaşındaki Ali Erdinç tutuklandı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden kente uyuşturucu getirilip torbacı denilen satıcılara dağıtıldığı ihbarı üzerine Kayseri- Malatya karayolunda operasyon yaptı. Hakkari'den geldiği belirlenen Ali Erdinç yönetimindeki 38 AV 297 plakalı aracı durduran ekipler, arama yaptı. Aracın tamponunda gizli bölmeye yerleştirilmiş 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli Ali Erdinç gözaltına alındı.
Ali Erdinç, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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