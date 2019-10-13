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2 katlı metruk bina, alev alev yandı
ANTALYA'nın Finike ilçesindeki 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Finike'ye bağlı Eski Mahalle terminal mevkisindeki 2 katlı metruk binanın üst katında, saat...
GÜVENLİK 13.10.2019, 21:24
ANTALYA'nın Finike ilçesindeki 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Finike'ye bağlı Eski Mahalle terminal mevkisindeki 2 katlı metruk binanın üst katında, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Finike'ye bağlı Eski Mahalle terminal mevkisindeki 2 katlı metruk binanın üst katında, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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